Narkohund i aktion: Fandt hash tre steder i stort boligområde

I kælderen under Rytterbakken i forsøgte fire personer at løbe, da politiet kom til stedet klokken 19.15. De blev dog kort efter standset, og den ene, en 18-årig mand fra Ishøj, blev anholdt og sigtet for at være i besiddelse af en moderat mængde hash. Derudover blev der nær ved de fire personers opholdssted fundet mindre mængder hash og skunk.