Narkogæld fik mand til at smugle stoffer ind i fængsel

For godt to år siden havde en dengang 22-årig mand valgt en forkert dag at proppe 18,3 gram hash og 3,1 gram kokain i sine underbukser, inden han tog til Horserød Statsfængsel for at besøge en kvinde, der var fængslet.

Nu er han idømt 40 dages betinget fængsel, og den lave straf skyldes blandt andet, at det er over to år siden, at episoden skete. Nu er den unge mand et andet sted i sit liv og er på vej mod et fuldtidsjob, fremgår det af dommen, der er beskrevet i dombogen.