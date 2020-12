Nævn: Lokalplan for stadion er ugyldig

Det er konsekvenserne af udsivning af potentielt giftige stoffer til omgivelserne i i form af granulat og mikroplast for kunstgræsbanen på stadionet, som er for dårligt beskrevet og behandlet i miljøvurdering såvel som i lokalplanen. Foto: Allan Nørregaard

Alvorlige fejl i miljøvurderingen bag lokalplanen for stadionet på Gl. Hellebækvej får Planklagenævnet til at underkende såvel lokalplan som miljøvurdering

Helsingør - 23. december 2020 kl. 04:19 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Samtidig med, at Byrådet skulle tage stilling til, hvorvidt selve byggeriet af Helsingørs nye 1. divisionsstadion skulle sættes gang trods en - første - budgetoverskridelse på mere end 22 millioner kroner, så blev det også diskuteret, hvorvidt man skulle udskyde det første spadestik til efter Planklagenævnet havde behandlet en række klager over byggeriet.

Men dengang lød forsikringen fra forvaltningen, at der var tale om en særdeles gennemarbejdet lokalplan, og risikoen for at blive underkendt var minimal.

Nu har Planklagenævnet endelig behandlet sagen, og nævnet konkluderer, at lokalplanens miljørapport er af en sådan karakter, at den både betyder selve rapporten og hele lokalplanen skal ophæves. En konklusion, som i øvrigt ikke kan ankes til en højere instans. Afgørelsen i sin helhed blev i går tirsdag offentliggjort på nævnets hjemmeside.

Da forvaltningen forud for byggestart forsikrede politikerne om arbejdets kvalitet, så skete det efter en proces, hvor forvaltningen faktisk allerede havde trukket et lokalplanforslag tilbage af egen drift for at sikre sig mod at blive underkendt. Fejlen drejede sig om en indtegnet parkeringsmulighed på den såkaldte Tårnhøjbane inde i skoven ved Gl. Hellebækvej.

Kunstgræs var problemet Klagenævnet har behandlet sagen på baggrund af klager fra såvel Danmarks Naturfredningsforening og en borgergruppe, og det punkt, som var afgørende handlede om miljøvurderingen i forbindelse med kunstgræsbanen i plast. Det bemærkes blandt andet, at det slet ikke beskrives i selve lokalplanen, at der er tale om en kunstgræsbane.

Mest problematisk er dog ifølge nævnets flertal, at der ikke er redegjort for mulig og sandsynlig udledning af mikroplast og plastgranulat via overfladevandet til de nærliggende søer. Begge dele kan indeholde miljøskadelige stoffer.

- Miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljørapport er således ikke opfyldt. Miljøvurderingen lider derfor af en alvorlig retlig mangel og er ugyldig, skriver nævnet i en flertalsudtalelse, hvor den lange sagsbehandlingstid også bliver beklaget.

På baggrunden af denne konklusion mener nævnet heller ikke, at der grund til at behandle klagernes øvrige indvendinger.

Bemærk kyst-regler Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad den præcise konsekvens bliver af ophævelsen af miljørapport og lokalplan. I alle tilfælde skal kommunens embedsmænd udarbejde en ny rapport og lokalplan, som skal politisk behandles.

I forhold til udarbejdelsen af den nye lokalplan, så bemærker klagenævnet, at det ville være relevant at inddrage planlovens afsnit om bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysterne visuelt. I den forbindelse bliver det understreget, at disse regler også gælder selv om selve anlægget ikke er synligt fra kysten.