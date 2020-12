Mange smittede med coronavirus i Helsingør Kommune betyder nu, at yderligere restriktioner bliver indført.

Næsthøjeste smittetal giver nye restriktioner

Borgerne i Helsingør Kommune spærrede formentlig øjnene op, da Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke (S), nævnte Helsingør på tirsdagens pressemøde. Her kom det frem, at det ikke kun er de 17 hovedstadskommuner, der kan se frem til yderligere coronarestriktioner. Det samme gælder Helsingør Kommune.

Pressemødet gik dog ikke i detaljer med, hvilke restriktioner der ligeledes vil blive indført i Helsingør. Kommunikationschef i Helsingør Kommune, Martin Deichmann, har heller ikke helt overblik over restriktionerne kort efter pressemødet tirsdag aften.

- Vi havde fået lidt at vide på forkant, men det var meget sent. Vi har derfor ikke detaljerne på plads endnu. Det, der er sikkert, er, at der kommer mere testkapacitet til kommunen, siger han.