Nægtede at betale for smøger

Klokken 20.43 torsdag anmeldte personalet fra Q8 på Klostermosevej i Helsingør, at en mand havde været inde for at købe to pakker cigaretter og en lighter, og at han nu sad ude foran butikken og nægtede at betale. En patrulje blev sendt til stedet, hvor en 55-årig mand fra Skævinge blev truffet og sigtet for butikstyveri, oplyser Nordsjællands Politi.