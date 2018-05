Projektet minder i sin udformning om det projekt, som danner grundlag for den eksisterende lokalplan. Byggeriet bliver dog kritiseret for at være for massivt. Her ses en visualisering set fra havnen i en skrå vinkel fra Kongekajen. Illustration: Arkitekt Lars Krogh Hansen

Naboer raser: Investor vil bygge flere liebhaver-lejligheder på gammel kulplads

Helsingør - 05. maj 2018 kl. 03:55 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

By-, plan- og miljøudvalget skal tage stilling til en dispensationsansøgning, der vil gøre det muligt at bygge flere lejligheder på havnegrund. Det tog en længere årrække at få behandlet og godkendt en lokalplan for en af Helsingørs absolut bedst beliggende byggegrunde, nemlig Kulpladsen ud til Havnegade og havnefronten.

Processen startede allerede umiddelbart efter, at et selskab ved navn Havnegade 10 Helsingør ApS, der var kontrolleret af direktør Willy Rasmussen fra WR Entreprise, erhvervede grunden for lidt over 23 millioner kroner. Lokalplanen for byggeriet, som ligger ud for fredede bygninger og Helsingør Domkirke, blev undervejs underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet og sendt tilbage til udvalgs- og byrådsbehandling, inden en lokalplan endelig blev vedtaget af Byrådet tilbage i juni 2017.

Nye planer

Nu er der imidlertid igen aktuelle planer om at bygge på grunden.

Således fremgår af det af dagsordenen til næste møde i by-, plan- og miljøudvalget, at samme selskab, der ifølge CVR-registret siden har fået en ny ejerkreds, har søgt om en række dispensationer for den gældende lokalplan. Der bliver først og fremmest ansøgt om at få lov til at opføre 19 i stedet for de 15 boliger, som lokalplanen giver mulighed for.

Vej og p-pladser

Dertil kommer 19 i stedet for 15 parkeringspladser på grunden, og en tilladelse til at lave en ensrettet vejforbindelse fra Havnegade til Sophie Brahes Gade. Endelig bliver der søgt om udvidelse af enkelt byggefelter og søgt om tilladelse til at gøre facaderne delvist pudsede. Lokalplanen kræver ellers, at facaderne skal være i mursten. De flere lejligheder holder sig dog stadig indenfor lokalplanens grænse for antal kvadratmeter byggeri.

Det fremgår af dagsordenen til mødet mandag aften, at forvaltningen i Center for By, Land og Vand anbefaler udvalgets medlemmer, at der bliver dispenseret for størstedelen af forholdene. Dog vil man fastholde kravet til en facade i mursten.

Ansøgningen har været sendt i høring hos naboerne, hvilket har resulteret i 17 - først og fremmeste kritiske - indsigelser.

Havnegade Helsingør ApS. er ifølge CVR-registret ledet af en direktion bestående af Thomas Petersen med adresse i Riga i Letland og af Hjalte Kems med adresse i Hørsholm. De står også anført som reelle ejere af selskabet.