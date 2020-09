Se billedserie Norske Dag Solstad, som er blevet 79, er igen blevet et stort navn med sin sidste og tredje roman om Bjørn Hansen. Foto: Tom Sandberg

NORD står bag gratis digitalt forfattermøde

Helsingør - 11. september 2020 kl. 20:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingørs store litteraturfestival er aflyst, men du kan opleve dele af programmet gratis digitalt. Indtil videre er de norske stjerneforfattere Dag Solstad og Linn Ullmann bekræftet. Den 18. til 19. september havde Kulturværftet for femte gang håbet på at afholde NORD som den første store litteraturbegivenhed siden nedlukningen.

På grund af stigende smittetryk i hovedstadsområdet er det ikke muligt, men du kan stadig opleve den stærkeste nordiske litteratur direkte.

Dele af programmet bliver nemlig streamet gratis. Dag Solstad fortæller om "Tredje, og sidste, roman om Bjørn Hansen," der er blevet kaldt for et højdepunkt i Solstads forfatterskab.

Linn Ullmann interviewer Dag Solstad live fra Oslo og holder desuden selv et foredrag, hvor hun reflekterer over litteraturens rolle under en global pandemi.

- På NORD skulle vi endelig have mødtes om litteraturen, og det har været meget tungt at aflyse. At det nu viser sig, at vi stadigvæk kan opleve dele af programmet online, er virkelig dejligt, siger festivalleder Gro Frank Rasmussen.

Solstad og Ullmann Linn Ullmann holder foredrag med et personligt afsæt om litteratur, om at læse og skrive, om kunst og lyst set i lyset af pandemien. Dag Solstad fortæller om Bjørn Hansen, forfaldet og samtiden. Romanfiguren Bjørn Hansen lever et helt almindeligt, dødkedeligt liv, der nu lakker mod enden.

Men selvom 77-årige Hansens liv måske virker uinteressant, formår 79-årige Dag Solstad at puste så meget liv i Hansen, at Politiken giver bogen seks stjerner.

På festivalen kan man opleve det bedste inden for den nordiske litteratur, de største talenter og den litteratur, der har slidstyrke som en klassiker. Det er Helsingør Kommunes Biblioteker, der står bag festivalen, der blev afholdt første gang i 2016.

NORD havde igen i år inviteret over 40 forfattere til litteraturfest på Kulturværftet, men festivalen blev aflyst på grund af stigende smittetryk i hovedstadsområdet

Man kan læse det fulde og opdaterede digitale program på nordfestival.dk

