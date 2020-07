NORD-festival: Ny bog viser forfatternes skabelsesproces

Samtalerne og fotografierne viser nye sider af kendte nordiske forfattere som finske Kjell Westö, svenske Lina Wolff og danske Naja Marie Aidt og Helle Helle. De deltager alle på festivalen, hvor de fortæller om deres forhold til det at skrive og om det sted, hvor litteraturen skabes. Forfatterne lukker os helt ind i det mentale og fysiske skriverum, og giver os indblik i de rutiner, ritualer, overspringshandlinger og alt det, der gør det muligt at skrive en roman.

På årets NORD bliver vi også inviteret helt ind i det inderste af forfattere som Ole Robert Sunde og Oddfri?ur Marni Rasmussen, som begge har skrevet om at miste en elsket, Dag Solstad fortæller om at sige farvel til sin romankarakter Bjørn Hansen, vi får indblik i skamfulde og smertelige følelser i vores nære relationer af Tine Høeg, Marie Aubert og Nina Wähä, og Karen Fastrup og Linda Boström Knausgård viser os, hvordan det er at befinde sig i et psykiatrisk system, man ikke har lyst til at være i.