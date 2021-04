Hos Restaurant Flammen serveres der stor grill-buffet med alle mulige lækre sager. Foto: Kim Rasmussen

Mystiske rygter: Åbner kendt kæde i Helsingør?

I den seneste tid har der floreret rygter om, at Restaurant Flammen åbner i Prøvestenscentret, men det er ikke tilfældet. »Jeg ved ikke, hvor de rygter kommer fra«, fortæller direktøren for restaurantkæden.

Helsingør - 27. april 2021 kl. 14:07 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

I fremtiden kommer der til at ligge en Restaurant Flammen i Helsingør eller omegn. Det meldte selskabet bag den jyske restaurantkæde selv ud tilbage i marts, da de udsendte en pressemeddelelse, hvor de forklarede, at Helsingør er en del af en række nøje udvalgte byer, hvor kæden gerne vil åbne en restaurant i løbet af de kommende år. Spørgsmålet er bare, hvor kæden skal ligge. På det sidste har der været rygter om, at kæden i fremtiden skal flytte ind i lokaler i Prøvestenscentret, ligesom det også har forlydt, at de skal flytte ind i Gefioncentret. Kæden selv er dog en kende overrasket over rygterne.

- Du er ikke den eneste, som har ringet om det. Jeg ved ikke, hvor de rygter kommer fra, fortæller direktør hos Restaurant Flammen, Piet Klein.

Har set på lokaler Måske har en udlejer talt over sig, for sandheden er den, at folkene bag kæden faktisk har været oppe i Helsingør, hvor de blandt andet har kigget på den tidligere Pub & Sport i Gefionscentret samt i Prøvestenscentret, hvor den japanske restaurant Great Tang ligger.

- Vi har kigget på mange steder, blandt andet i Prøvestenscentret og Gefionscentret, men vi har ikke fået den rette mavefornemmelse. Vi har særligt kigget på Axeltorv også, hvor der er meget liv, men lokalerne var for små, fortæller Piet Klein. Lokalerne på Axeltorv, som Piet Klein refererer til, er de lokaler, hvor Restaurant Asia House ligger netop nu.

Klar til at åbne Der er dog ingen tvivl om, at kæden gerne vil til Helsingør, hvor de har kigget på muligheder de sidste tre år. De er jævnligt i Helsingør, hvor de holder øje med lokaler, men der er på nuværende tidspunkt intet konkret. Som tidligere nævnt bekendtgjorde de tidligere på året, at Helsingør er blandt de nøje udvalgte byer, og jagten på lokaler i byen er blevet intensiveret, særligt da der under corona kan findes billigere lejemål end normalt.

- Hvis vi finder det rette lokale, så er vi klar til at åbne nu. Hvis der går et år, så går der et år. Vi skal finde det rette lejemål og pludselig kommer det, fortæller Piet Klein.

Kender du noget? De kigger altså fortsat på egnede lokaler i Helsingør, men de tager gerne imod en hjælpende, lokal hånd.

- Hvis nogen kender til et lokale på 400-450 kvadratmeter, som ligger godt, så ring til mig, afslutter Piet Klein,

Restaurant Flammen har på nuværende tidspunkt 16 restauranter, og der vil til efteråret åbne en 17. Det sker, når kæden åbner en afdeling i Gallerierne i Hillerød. Kæden har tidligere meldt ud, at de foruden Helsingør, også har øje på byer som Herlev, Holbæk og Slagelse, hvor der på sigt kan etables en Restaurant Flammen.