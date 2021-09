Antallet af sigtelser er særligt steget inden for kategorierne: lov om euforiserende stoffer, bedrageri, butikstyveri og ejendomsforbrydelser. Til gengæld er antallet af sigtelser i kategorien seksualforbrydelser faldet med 66 procent siden 2018. Foto: Allan Nørregaard

Mystisk udvikling: Hvorfor har politiet udstedt flere sigtelser?

Fra 2018 til 2020 steg antallet af sigtelser i Helsingør Kommune med 60 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Men hvad årsagen til denne stigning er, er noget mere uklart.

Helsingør - 02. september 2021 kl. 06:50 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af sigtelser i Helsingør er steget markant de seneste år. I 2018 udstedte politiet 585 sigtelser efter straffelovens paragrafer inden for Helsingørs kommunegrænse, mens det tal i 2020 var 936. Omregner man stigningen til procent, viser det sig, at der i 2020 blev udstedt 60 procent flere sigtelser end i 2018.

Hvad årsagen er til den markante stigning, er ifølge politiinspektør hos Nordsjællands Politi Svend Foldager svært at give et entydigt klart svar på. Der ligger sandsynligvis flere forskellige forklaringer bag, men han pointerer, at det er glædeligt, at det er den vej, det er gået.

- Det er positivt, at vi har flere sigtelser. Det tyder på, at vi er kommet til bunds i nogle sager. Statistikkerne viser samtidig, at der er blevet færre verserende sager i den samme årrække - altså at graferne for antallet af sager og sigtelser krydser hinanden. Det er sandsynligvis et udtryk for, at vi har behandlet nogle større sager, hvor flere er sigtede. Vi har jo af og til sager med op til flere hundrede sigtede, og det kan være nogle af dem, vi har fået færdigbehandlet, forklarer han og tilføjer, at et mere konkret svar på, hvad udviklingen skyldes, vil fordre en nærmere og meget tidskrævende undersøgelse.

- Det er svært for mig at blive mere konkret. Det vil kræve en større analyse af de enkelte sigtelser, og den får du mig altså ikke lige til at lave, siger han med et grin.

Lovovertrædelserne Af tabellen fra Danmarks Statistik fremgår det, at stigningerne i antallet af sigtelser er mest markante inden for bestemte lovovertrædelser, som euforiserende stoffer, ejendomsforbrydelser og bedrageri, og ifølge politiinspektøren underbygger netop det påstanden om, at der er nogle 'sagstyper', man er kommet til bunds i.

- Der er perioder, hvor vi har travlt og må prioritere nogle sager over andre. Så er det, at sagsbunkerne bliver store, og når vi så gør en indsats for at nedbringe dem, vil antallet af sigtelser ofte stige. Det kan være tilfældet her. Jeg ved for eksempel, at vi i en periode har haft stor fokus på økonomisk kriminalitet med en række større sagskomplekser, fortæller han.

Mere tid under corona? At det netop er i 2020, at antallet af sager er steget mest, kan være et tilfælde, men måske ligger en del af forklaringen alligevel her. Svend Foldager fortæller, at der under coronapandemien har været en række opgaver, som politiet i højere eller mindre grad kunne spare ressourcer på.

- Sidste år var der en del færre indbrud, hvilket må har sparet os for nogle ressourcer i optagelsen af anmeldelser. Derudover var der nogle opgaver, som vi normalvis bruger kræfter på, som ikke fyldte meget. For eksempel var vi ikke ude til fodboldkampe og andre større begivenheder, og det kan have frigivet nogle ressourcer, lyder det.

Politiinspektøren pointerer endnu engang, at det er svært at sige noget endegyldigt om, hvad stigningerne skyldes.