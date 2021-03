Mystisk udlejningsbil endte med politianmeldelse

Nordsjællands Politi modtag mandag klokken 09.15 en anmeldelse fra en beboer på Thorsvej i Ålgårde, der havde spottet en bil med to mænd, der kørte rundt i området.

Ifølge anmelderen udgav de to mænd sig fra at komme fra et energiselskab, selvom deres bil tydeligvis stammede fra et biludlejningsselskab, idet der var klistermærker fra biludlejningsselskab på bilen.

På bilen var der dog også påklistret et logo fra et energiselskab, og anmelderen fandt det mistænkeligt, at et energiselskab skulle benytte en udlejningsbil på denne måde.