Se billedserie Talrige betjente og politibiler var mødt op ved Q8 tankstationen ved Hovvej. Foto: Privatfoto

Mystisk politiaktion: Hunde og politivogne flere steder

Helsingør - 25. marts 2021 kl. 11:55

I forbindelse med en tryghedsskabende indsats var en række patruljer onsdag eftermiddag til stede flere steder i Helsingør. Det resulterede blandt andet i, at en 32-årig mandlig bilist fra Helsingør blev standset klokken 13.59 på Borg. P. Christ. Vej, hvor han blev sigtet for narkokørsel, idet han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Ved ransagning af hans bil blev der fundet en mindre mængde hash, og han blev derfor også sigtet for dette.

Flere taget med stoffer Klokken 14.00 blev en 42-årig mandlig bilist standset af på Hestens Bakke. Her viste et narkometer, at han formentlig også havde kørt bil under påvirknings af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for dette.

På Nordvej blev en 19-årig mandlig bilist fra Helsingør standset klokken 14.57 og sigtet for narkokørsel, idet han formentlig også havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Ved samme lejlighed blev både den 19-årige fører af bilen samt en 18-årig ung mand fra Helsingør, der var passager i bilen, sigtet for at være i besiddelse af mindre mængder hash.

Endnu en 32-årig mandlig bilist fra Helsingør blev standset af en patrulje på Guldgravervej klokken 16.00. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

Afventer blodprøver Der venter nu svar på blodprøver fra de fire mandlige bilister, da prøverne skal fastslå de præcise omstændigheder omkring mændenes eventuelle narkopåvirkning.

Under politiets tilstedeværelse i Helsingør-området blev en række personer derudover sigtet for blandt andet manglende medbragt kørekort samt fejl og mangler på køretøjer.

Aktioner flere andre steder Politiets indsats stoppede dog ikke her. I flere timer var civilklædte såvel som uniformerede betjente tilstede ved Q8 tankstationen ved Hovvej i Espergærde, fortæller lokale beboere.

Derudover var politiet talstærkt tilstede flere andre steder i Helsingør og omegn, blandt andet ved Sundhedshuset og Vapnagaard. Politiet var også at finde med hunde på Lerbakkevej.