Mystisk lys skaber undren på sociale medier

En blå lampeskærm over en fodgængerovergang har skabt undren og fascination på de sociale medier. Der er dog mening bag galskaben, fortæller skov- og landskabs-

ingeniør.

Helsingør - 28. januar 2021 kl. 10:02 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Du har formentlig bevæget dig rundt ved Helsingør Station adskillige gange uden, at du har lagt mærke til noget særligt ved vejbelysningen ved fodgængerovergangene. Hvis det er tilfældet, så er du ikke alene. Da Ronny Kisbye lagde et billede op af en blå lampeskærm på Helsingør gruppen på Facebook, måtte rigtig mange lokale erkende i kommentarsporet, at de heller aldrig havde lagt mærke til det.

Stor undren I kommentarsporet var der ligeledes diskussion om, hvor længe det mon havde været der, og om Helsingør Kommune havde igangsat lignende tiltag andre steder i kommunen. Faktisk har de blå lampeskærme været en del af Helsingør i en længere periode, og det er ikke kun ved Helsingør Station, at man kan spotte dem.

- De blå lampeskærme er et par år gamle, og vi har dem ikke kun ved Helsingør Station. I takt med, at vi renoverer belysningen, ændrer vi lampeskærmene. Vi har dem blandt andet også på Hovvej, Rønnebær Allé, Strandvejen ved Espergærde Havn og Sauntevej i Hornbæk, siger skov- og landskabsingeniør i Helsingør Kommune og ansvarlig for vejene i kommunen, Morten Lauridsen.

Øger trafiksikkerheden Det er dog ikke kun for æstetikken og opmærksomheden på sociale medier, at lampeskærmene er blevet sat op. De er sat op for at øge trafiksikkerheden.

- Fodgængerbelysning er ofte et specielt kraftigt lys, der gør fodgængeren mere synlig. Vi stødte på den her lampe, og syntes, at det var en sjov idé. Det er dog ikke kun for sjov, for der er også sikkerhed i det. Fodgængerovergangen bliver markeret tydeligere for bilister, der er længere væk, når det er en blå lampe, siger Morten Lauridsen.

Selvom det blå lys kan opleves flere steder i Helsingør Kommune er planen, at det skal spredes yderligere ud. Den blå lampe skal være en gennemgående ting i kommunen, og som minimum skal det udbredes til andre fodgængerfelter. For et år siden kiggede kommunen på tre veje, hvor der var brug for øget sikkerhed, og efterfølgende blev det blå lys sat op på Rønnebær Allé, Hovvej og Esrumvej.

- Vi var opmærksomme på krydspunkter og steder, hvor der er bløde trafikanter, eller hvor der tidligere har været uheld. Det kan være cyklister, der er blevet ramt af en højre svingende bilist. På Hovvej har vi eksempelvis opgraderet med belysning i et af krydspunkterne, siger Morten Lauridsen.

Spredes ud stille og roligt Man kan måske undre sig over, lyset ikke bliver sat op med det samme ved alle fodgængerfelter, men det er der en klar forklaring til. Økonomi.

- Indtil videre har vi udskiftet de lys, hvor vi havde andre projekter. Derfor var der økonomi til at udskifte apparaturet. Det er et spørgsmål om økonomi ikke at gøre det hele på en gang, så vi gør det stille og roligt, siger Morten Lauridsen.

Faktisk er det blå lys ved fodgængerfelterne ikke de eneste steder, hvor kommunen har tænkt kreativt med lys. På vejene, der omkranser Helsingør By, er der blevet sat skærme op, hvor der er et mere hvidt lys, end det vi normalt kender til. Det lys handler dog mindre om sikkerhed, og mere om æstetik.

Ligeledes lyder det, at det blå lys ved Helsingør Station skal udskiftes. Det er simpelthen for lilla. De flotte farver i vejbelysningen kan findes flere andre steder i landet, herunder Hillerød og Frederiksberg.