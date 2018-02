Mystisk dørringer sprang ind gennem altanvindue

En kvinde bosiddende på Horsensvej i Helsingør undrede sig onsdag aften klokken 20.40, da det ringede på døren. Huset var mørkt, og hun var netop ved at lægge børnene i seng, da hun åbnede døren for en yngre mand. Han var mellem 25 og 30 år, omkring 175 til 180 cm høj og med mørkt hår og muskuløs af bygning.

En 68-årig mand i stuelejligheden kiggede ud, inden han ville åbne op for hoveddøren, men kunne ikke få øje på nogen. I samme øjeblik lød der et brag fra mandens altandør. En indbrudstyv forsøgte at komme ind ad døren, men da den 68-årige mand begyndte at råbe, blev tyven skræmt væk. Han løb fra stedet uden, at det lykkedes ham at tage noget med sig.