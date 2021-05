Mystisk ændring: Populær busrute akut omlagt

Der var stor forvirring i 802-bussen tirsdag formiddag, da bussen pludselig kørte den »forkerte vej«.

Adskillige ældre passagerer stod i kø for at snakke med chaufføren, der kunne fortælle, at ruten var blevet omlagt, og at den forkerte vej faktisk var den rigtige vej.

De 6-7 passagerer, der pludselig ikke kunne stå af ved deres almindelige stoppested, fik lov at stå af midt på vejen, hvor der ikke var et bustoppested. På den måde kunne de stå af et sted, der ikke var for langt fra, hvor de skulle hen.