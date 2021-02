Mystisk: Derfor dukkede politiet pludseligt op i stort boligområde

Se billedserie Det blev bemærket, da politiet rykkede ud til Nøjsomhed tirsdag eftermiddag. Foto: Presse-fotos.dk

Tre patruljevogne ankom tirsdag eftermiddag til Nøjsomhed. Årsagen er en efterforskning af afledt af en mystisk narkotika-sag.

04. februar 2021
Af Andreas Norrie

Det vakte en del opsigt, da tre patruljevogne tirsdag eftermiddag lidt efter klokken 17 ankom til Nordvej i boligområdet Nøjsomed.

Sagen blev heller ikke omtalt i politiets offentlige døgnrapport, der blev udsendt onsdag formiddag.

Men hos Nordsjællands Politis afdeling Særlig Operativ Forebyggelse bekræfter politikommissær Flemming Christiansen besøget overfor Frederiksborg Amts Avis.

Han oplyser endvidere, at politiets tilstedeværelse tirsdag har forbindelse til efterforskningen i en sag afledt af den store beslaglæggelse i sidste uge af 1,5 kilo hash, 1,3 kilo skunk, 67 gram kokain, 27 gram amfetamin samt en mængde euforiserende svampe, som blev fundet i en bil parkeret foran botilbuddet Valhalla på H.P. Christensens Vej. Dagen efter fundet blev en 50-årig mand varetægtsfængslet i sagen ved et grundlovsforhør, som skete for lukkede døre. Af hensyn til efterforskningen ønsker Flemming Christiansen heller ikke at komme nærmere ind på, hvad politiet foretog sig på Nordvej. Politikommissæren oplyser dog, at der ikke skete nogen anholdelser.

- Det er faktisk helt almindeligt, at vi viser os i området, men det sker bare i civil, som er den måde vi normalt arbejder. Så derfor er det helt naturligt, at folk bemærkede, at vi kom uniformerede og i patruljevogne, siger Flemming Christiansen.

Den 50-årige sigtede i narkotika-sagen nægter sig skyldig.

Forsvundet i tre år Under den åbne del af grundlovsforhøret ved Retten i Helsingør kom det frem, at den 50-årige etnisk danske mand havde været meldt forsvundet i tre år.

Meget peger på, at fundet af stofferne i første omgang skete ved et tilfælde, da politiet var tilstede ved Valhalla, som ligger et par hundrede meter fra Nøjsomhed, i forbindelse en anden politiforretning.

Nordsjællands Politi har tidligere oplyst, at man på samme parkeringsplads også foretog en anholdelse af en 37-årig mand, som også blev sigtet for at være besiddelse af en mindre mængde hash med videresalg for øje.