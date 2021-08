Terrassen afløste en tidligere terrasse, som var på stedet før der var vedtaget en gademanual for indre by. Forrest ses det »drilske« granitbånd, som blev afgørende i sagen. Foto: Andreas Norrie

Myndighed underkender kommunen i sag om terrasse

Restaurant Den Glade Tallerkens serverings-terrasse får lov at blive stående efter afgørelse fra Vejdirektoratet

Helsingør - 01. august 2021 kl. 04:45 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

En på papiret simpel sag om en tilladelse til en træterrasse på Bramstræde ud for Hotel Hamlet og Restaurant Den Glade Tallerken tilbage i 2019 endte først med et kommunalt påbud om ombygning og senest med en sag hos Vejdirektoratet, fremgår det af en orientering fra forvaltningen i Center for By-, Land og Vand til medlemmerne af By-, Plan- og Miljøudvalget.

Her kan man læse, at Vejdirektoratet, som er myndighed på området, har underkendt kommunes påbud efter en klage ejendommens ejer Belvedere Ejendomme, og sendt sagen tilbage til fornyet behandling. Noget, der nu er endt med, at terrassen alligevel får lov at blive stående i sin nuværende form.

Sagen startede tilbage i 2019, hvor By-, Plan- og Miljøudvalget gav tilladelse til en terrasse, der maksimalt måtte gå til vejens 1. granitbånd, og bredden ud til granitbåndet blev sat til 2,4 meter i samme tilladelse.

Da terrassen stod klar i sin nuværende form fandt kommunen frem til, at terrassen gik udover det første granitbånd. Det medførte et påbud om fysisk lovliggørelse, som ejeren afviste og i stedet klagede over til Vejdirektoratet.

Har man målt forkert? I den forbindelse fik ejeren en landmåler til at lave en nøjagtigt opmåling af terrassen, der kom frem til, at terrassen faktisk er lige over 2,45 til 2,47 meter i bredden, og derfor stort set indenfor betingelserne i tilladelsen.

Endnu mere bemærkelsesværdigt kommer det også frem ved samme opmåling, at tilladelsen må siges at være selvmodsigende, da afstanden mellem mur og første granitbånd faktisk kun er cirka 2 meter.

Dette får da også Vejdirektoratet til at konkludere, at påbuddet må ophæves.

- På baggrund af usikkerheden som følge af denne uoverensstemmelse i grundlaget for tilladelsen - dvs. om terrassens tilladte bredde skal fastlægges efter opmåling på 2,4 m, eller efter at den ikke må berøre det første, brede granitbånd - Ophæver Vejdirektoratet kommunens påbud af 2. november 2020. Dette også fordi grundlaget for tilladelsen af 4. juli 2019, som er By-, Plan- og Miljøudvalgets beslutning af 1. juli 2019, ikke er tilstrækkeligt præcis til at kunne efterkommes af tilladelsens modtager uden risiko for at overtræde udvalgsbeslutningens modstridende vilkår, hedder det i afgørelsen.