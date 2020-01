Se billedserie Ved en beslutning om en fast HH-forbindelse vil det sandsynligvis blive muligt at byudvikle baneterræn og eller opmarchareal. Det kan muligvis give udfordringer i forbindelse med det omstridte kajprojekt. Her bliver selve kajen sandsynligvis afspærret for offentligheden på grund af sikkerhedsregler. Illustration: COWI

Musiker, teatermand og højskoleforstander fylder 60

Helsingør - 15. januar 2020 kl. 09:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søren Launbjerg er det musiske menneske, der kan det hele: Synge, optræde, komponere, skrive tekster og være Den Internationale Højskoles bredt favnende forstander. Den 16. januar fylder han 60 år.

De færreste ved, eller kan forestille sig, at den ungdommelige mand med let grånende manke, der slentrer gennem spisesalen på Den Internationale Højskole og snakker, mens han fylder på tallerkenen, er en kendt og anerkendt sanger og skuespiller i Danmark. Han gør ikke væsen af sig.

Bare Søren For eleverne på højskolen er han Søren og forstanderen. Og sådan vil han have det. Det er ham, der underviser i korsang og musik og giver en hånd med i dramaundervisningen. Han er også lederen, der sætter foden ned, hvis det kræves, og han tegner højskolen udadtil. Han sørger for et givende samarbejde med institutioner i Helsingør og omegn, og han stiller gerne op til interview, når der skal fortælles om en højskole, der giver unge fra hele verden en ofte livsændrende oplevelse og en ny dimension i deres tilværelse.

Søren Launbjerg vil næppe kalde sig selv multikunstner. Men det er der mange på højskolen, der vil.

Musik og teater-karriere Søren Launbjerg spiller i dag hovedrollen på Den Internationale Højskole, men han har tidligere haft en karriere indenfor musik og teater. Her kan nævnes hans bærende hovedroller i Gasolin Teaterkoncert på Dr. Dantes Avenue i 1994, i Østre Gasværk Teaters store forestillinger Les Miserables, Atlantis og Miss Saigon, i Hair og Black Rider på Betty Nansen Teatret, Troldmanden fra Oz og Robin Hood på Folketeatret og Tordenskiold, Trold kan Tæmmes, Piraterne fra Penzanes og Rent på Gladsaxe Teater. For nu at nævne nogle.

Søren har også lagt stemme til en lang række tegnefilm og er nok mest kendt som stemmen bag Disney's Aladdin. Han har endvidere sanginstrueret flere Disney/Pixar film såsom Pocahontas, Løvernes Konge og Toy Story.

Tilbage i 70'erne og 80'erne var Søren Launbjerg keyboardspiller og sanger i mange rock-sammenhænge. Hans Helsingør-baserede ungdomsband D.C. Army Band udgav flere plader i slutninger af 70'erne. Sidenhen blev det til et solo-album under navnet Plateau i 1983 og arbejde som musiker i Mænd i Blåt, Alberte Band, Blast, Back to Back, m.fl.

Holder til i Helsingør Søren Launbjerg er opvokset i Espergærde, og selv om han har turneret rundt i hele Danmark, er han altid vendt hjem igen. Søren Launbjerg har taget initiativ til adskillige projekter i lokalområdet.

Søren Launbjerg var ide-udvikler og musiklærer i forbindelse med starten af musical-traditionen på Espergærde Ungdomsskole og co-administrator på musikteater-projektet Perron X for unge arbejdsløse i Helsingør Kommune. Det var også Søren Launbjerg, der stiftede og ledede rockkoret "Læderhalsene" og var leder af Helsingør Jazzkor fra 1989 - 91, og han var komponist og tekstforfatter til "Jorden Rundt på et Øjeblik" - en sangcyklus for børn, der blev opført af 500 børn fra skoler i Helsingør-området.

Det er også blevet til en musical "Som brødre vi dele" - med musik af brødrene Launbjerg. De er fire brødre, og musicalen blev opført på Helsingør Sommerteater i 1999 og var derefter på turne rundt i landet. Søren og hans brødre optræder stadig sammen med mellemrum og har bl.a. skabt tradition for de velbesøgte julekoncerter på Kronborg.

Højskoleforstander Efter sin musiksproglige studentereksamen i 1979 studerede Søren Launbjerg musikvidenskab på Københavns Universitet, men skiftede over til lærerseminariet og fik i 1984 lærereksamen fra N. Zahles Seminarium - med musik og biologi som linjefag. Han underviste i en årrække som musiklærer på flere ungdomsskole- og daghøjskoleprojekter.

Siden 2009 har Søren Launbjerg været forstander på Den Internationale Højskole i Helsingør, hvor han forinden arbejdede som underviser.

"Det at få lov til at arbejde indenfor højskoletraditionen, som jeg mener er en grundsten i det danske samfund, og at blive klog på globale temaer - sammen med unge mennesker fra hele verden - det var lige mig", siger Søren Launbjerg. Han understreger, at der i dag - næsten 100 år efter Den Internationale Højskole blev grundlagt - stadig er brug for, at unge lærer om og af hinanden på globalt plan.

Selv om Søren tilværelse i dag er fyldt med forstanderforpligtelser er musik stadigvæk en stor del af hans hverdag. Han underviser i kor på højskolen og synger også for til morgensamlingerne, hvor han inspirerer eleverne til den danske højskoletradition for fællessang.

Højskolesang Han har i en periode på knap tre år siddet i Højskolesangbogsudvalget, som netop har afsluttet udvælgelsen af sange til den 19. udgave af højskolesangbogen, som vil udkomme i november 2020. Søren Launbjerg tog i 2015 initiativ til projektet "Nye Halfdansange", der resulterede i udgivelsen af 18 nye melodier til digte af Halfdan Rasmussen, der var elev på Den Internationale Højskole.

Søren Launbjerg er gift med lærer Anne Birgitte Aarenstrup og sammen har de tre voksne sønner.

Der er reception på Den Internationale Højskole den 16. januar mellem klokken 15 og 17.

