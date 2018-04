Music Bizz-aften med talk og toner

Lørdag den 21. april inviterer Sjællands mest ambitiøse netværk af ildsjæle på livemusikområdet til et åbent event med talk og toner. Arrangementet giver musikinteresserede og andre nysgerrige sjæle mulighed for at komme tæt på musikbranchen i et af Helsingørs mest centrale knudepunkter for musiklivet, Musikhuset Elværket.