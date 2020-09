Museumsinspektør Ulla Tofte bliver nu en del af bestyrelsen i en af Danmarks mest magtfulde erhvervsorganisationer. Foto: Torben Sørensen Foto: TORBEN SORENSEN/KALABAS

Museumsinspektør bringer kulturen ind i erhvervsorganisation

Helsingør - 11. september 2020

I forbindelse med Dansk Erhvervs generalforsamling torsdag, er direktør Ulla Tofte fra M/S Museet for Søfart indtrådt i bestyrelsen. Det er første gang nogensinde at et museum får plads i DEs bestyrelse og det vidner om, at kultur er kommet på dagsordenen - også som en økonomisk faktor:

- I Dansk Erhverv ser vi kultur og erhverv som forudsætningerne for hinanden. At Ulla Tofte træder ind i bestyrelsen, ser vi som en stor styrkelse af Dansk Erhverv, og vi ser meget frem til Ulla Toftes bidrag i bestyrelsesarbejdet på vigtige, samfundsmæssige agendaer for dansk kultur- og erhvervsliv, udtaler adm. Direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Ulla Tofte glæder sig på kulturlivets vegne over at det nu anerkendes, at kulturen har en betydning for erhvervsliv og samfundsudvikling:

- Kulturens store betydning for det enkelte menneske er velkendt, men det er utroligt dejligt at kulturens positive bidrag til samfundsøkonomien i bredere forstand nu også anerkendes, siger Ulla Tofte og tilføjer.