Teknisk Museum har ligget i Helsingør siden 1965, men i 2026 er det slut. Her flytter museet til Svanemølleværket i København. Siden årsskiftet har Helsingør Kommune ikke støttet museet økonomisk. Men den nye museums direktør Jens Refslund Christensen har en vision om at beholde tilknytningen. Foto: Allan Nørregaard

Museumsdirektør: - Vi vil bevare vores tilknytning til Helsingør

Det behøver ikke at være helt slut med Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Museet forslår, at lave et nyt udstillingslokale og magasin i byen og stadig tilbyde elever undervisning i blandt andet trafik.

Helsingør - 18. maj 2021 kl. 20:02 Af Trine Lønbro Nielsen

Går alt efter planen, så flytter Danmarks Tekniske Museum i 2026 ind i Svanemølleværket i København, men står det til museet selv, så behøver det langt fra at være helt slut med veteranbiler, fly og sjove udstillinger i Helsingør. Faktisk håber museumsdirektør, Jens Refslund Christensen, at man ved at indgå en partnerskabsaftale med kommunen kan opretholde en tæt forbindelse til den nordsjællandske by, hvor museet har ligget siden 1965.

