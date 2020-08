Maibritt Bager var også med til at få Værftsmuseet op at køre. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Send til din ven. X Artiklen: Museumschef slutter med øjeblikkelig virkning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museumschef slutter med øjeblikkelig virkning

Helsingør - 11. august 2020 kl. 19:19 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 9 år i spidsen for Helsingør Kommunes Museer har Maibritt Bager valgt at forlade stillingen, og har indgået en fratrædelsesaftale. Kommunen skal nu ud og finde en ny chef for Helsingør Kommunes Museer, som består af Helsingør Bymuseum, Værftsmuseet, Skibsklarergården og Flynderupgårdmuseet. For tirsdag bekræftede formand for Kultur- og Turismeudvalget Michael Mathiesen(K)overfor Frederiksborg Amts Avis, at museumschefen siden 2011, Maibritt Bager, har indgået en aftale i gensidig forståelse om, at hun slutter i stillingen med øjeblikkelig virkning.

- Jeg tror, at hun har brugt sommeren til at overveje om hun ville prøve noget andet. Og jeg håber virkelig, at hun finder et job, som er fedt, og passer til hende, siger Michael Mathiesen.

Han lægger særlig vægt på, at Maibritt Bager virkelig er lykkedes med at inddrage de frivillige.

- Vi har en utrolig stærk museumsforening og stor opbakning til Sundtoldens Venner. Hun har også meget af æren for, hvor stor en succes som Sundtoldmarkedet har udviklet sig til, siger Mathiesen.

Senest lægger udvalgsformanden også vægt på relanceren af Flynderupgårdmuseet i Espergærde dette forår og sommer.

Omvendt har der den seneste tid været kritik af manglende fornyelse af Bymuseet, hvor der har været langt i mellem særudstilingerne. Dette skal også ses i lyset af, at museet over en årrække har været ramt af en række besparelser, som ifølge kommunens egne tal betød en reduktion i budgettet på 13 procent fra 2013 til 2018.

- Det har jo selvsagt ikke gjort hendes job lettere, siger Michael Mathiesen, som understreger, at museernes prioriteringer i forhold til de forskellige opgaver er sket i tæt dialog med politikere og forvaltning.

Udvalgsformanden oplyser, at stillingen som museumschef vil blive opslået indenfor en nær fremtid, og at fremtiden for museet først for alvor skal drøftes, når den nye chef har sat sig i stolen.

Indtil videre er leder af Kultur, Uddannelse og Erhverv Christina Papsø Weber indsat som konstitueret museumschef. Samtidig vil museumsinspektørerne Thomas Nielsen og Iben Vyff varetage den daglige ledelse.

Det lykkedes ikke at indhente en kommentar fra Maibritt Bager inden avisens deadline.