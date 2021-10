Museums-ansatte advarer: Lukket Skibsklarerergård, mindre sundtoldsmarked - og få nyskabelser

Se billedserie Der kommer til at være langt mellem åbningsdagene på det levende Sundtoldsmuseum på Skibsklarergården på Strandgade. Foto: Allan Nørregaard

Helsingør Kommunes Museer har befundet sig i krise. Personaleflugt og katastrofale vurderinger fra Slots- og Kulturstyrelsen prægede stedet, da ny leder tiltrådte. Men det forventede løft af institutionen kan være aflyst og besparelser er på tale.

Der var tidligere i år udsigt til en ny start for Helsingør Kommunes Museer efter en længere periode med elendige evalueringer fra Kulturstyrelsen, personaleflugt og en årrække med besparelser.

Således blev museernes opgaver og omfang mere fokuseret, og Flynderupgård Museet blev udskilt fra museumsvirksomheden. Endvidere tiltrådte David Høyer i marts som ny Museumschef. Han kom fra en stilling som direktør for Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke.

For at rette op på museet, hvor de faglige evalueringer potentielt kunne koste statsanerkendelsen, så blev der også forud for budgetprocessen stillet et budgetønske om et nyt driftstilskud på 1,1 millioner kroner.

Dette driftstilskud blev dog ikke til virkelighed ved årets budgetaftale, der skal endeligt vedtages på byrådsmødet mandag aften. Samtidig er der også en forventning om, at institutionen, der omfatter Helsingør Bymuseum, Værftsmuseet, Skibsklarergården og det lokalhistoriske arkiv, i et eller andet omfang bliver ramt af de brede besparelser, som er en konsekvens af budgetaftalen.

Det drejer sig blandt andet om en rammebesparelse, som kommer før jul på 14 millioner sammen med en mindre besparelse på 0,5 millioner på decentral administration.

Ifølge medarbejderne i samarbejdsforummet A-MED Museerne i Helsingør, der er kommet med et høringssvar til Byrådet i forbindelse med budgettet, så bliver konsekvenserne af det manglende ekstra driftstilskud til at blive tydelige for borgere og turister.

Kortere åbningstid Således kan borgerne i kulturkommunen Helsingør ifølge de ansatte se frem til en generel reduktion i åbningstider og åbningsdage. Skibsklarerergården kommer kun til at holde åbnet lejlighedsvist i ferier og ved særarrangementer. Derudover er der udsigt til, at sundtoldsmarkedet får et andet og mindre format.

Endelig bliver det også sværere at gennemføre den plan, der skal give en tilfredsstillende statslig kvalitetsvurdering.

En væsentlig årsag til, at den manglende saltvandsindsprøjtning rammer så hårdt er, at museet i en årrække har været drevet ved hjælp af ansatte i ordninger flex- eller seniorjob. I løbet af i år har museet mistet hele fem årsværk, fordi det ifølge museet ikke er muligt at besætte årsværk på denne måde.

Brandslukning på Flynderupgård Som nævnt blev Flynderupgård Museet tidligere i år skilt ud fra museumsvirksomheden, og omdannet til en selvstændig institution med fokus på naturen, historisk landbrug, nationalparken og madkultur med udgangspunkt i tiden omkring 1920.

I forbindelse med den nye struktur blev Michael Gyldendal udnævnt som leder. Han kom fra en stilling som projektleder på Frilandsmuseet.

Også på Flynderupgård er budgettet blevet drøftet på et personalemøde, som er mundet ud i et høringssvar til Byrådets politikere.

Her bliver der brugt ordet "frustration" flere gange i forhold til budgettets manglende satsning på stedet, der ligesom Helsingør Kommunes Museer også kan blive ramt af budgettets generelle besparelser.

- Der var en udbredt skuffelse og flere betvivlede at vi overhovedet havde en fremtid med de forventninger, der tidligere er udstukket for Flynderupgård. Flere gav også udtryk for at de var usikre både på deres eget job, men også om man havde lyst til at blive på Flynderupgård, når det i første omgang ser ud til, at vi skal fortsætte med "brandslukning", det vil sige kun at kunne opretholde en minimumsdrift af stedet, hedder det blandt andet i udtalelsen.

