Naturfrisk Group harhar omstillet produktionen på Nyborg Destilleri fra whiskey, rom og gin til sprit, som bruges til at lave håndsprit.Det er bare et eksempel på, hvordan teknik, teknologi og opfindsomhed også præger krisen. Foto: Presse

Museum vil vise coronakrisens teknologi og opfindsomhed

Helsingør - 28. april 2020 kl. 09:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under den igangværende coronakrise udvikler danske virksomheder, institutioner og opfindsomme borgere nye produkter og løsninger, som skal bringe os sikkert gennem krisen. Denne opfindsomhed er helt unik og vigtig at få gemt. Derfor har Danmarks Tekniske Museum stillet sig i spidsen for at få disse historier gemt for eftertiden.

- Coronakrisen viser nogle af de træk, vi kender fra andre kriser. Midt i bekymringerne og udfordringerne ser vi, at der vokser en stor opfindsomhed frem, hvor vi prøver at finde løsninger til den nye situation, vi er sat i. Virksomheder får hurtigt omstillet den normale produktion til at lave værnemidler og opfindsomme borgere i hele landet kommer op med nye løsninger til, hvordan vi kan indrette os under de nuværende foranstaltninger. Det er vigtigt, at vi får gemt disse historier og derfor hører vi meget gerne, hvis man kender til nogle gode nye løsninger eller opfindelser, siger Jacob Thorek Jensen, museumsinspektør på Danmarks Tekniske Museum.

Museet har allerede været i kontakt med nogle af de virksomheder, som bidrager med løsninger til den nuværende sundhedskrise. Det er bl.a. Naturfrisk Group, som har omstillet produktionen på Nyborg Destilleri fra whiskey, rom og gin til sprit, som bruges til at lave håndsprit.

Når museet igen kan slå dørene op, bliver det med en ny udstilling, som kommer til at vise nogle af eksemplerne på danskernes opfindsomhed under coronakrisen. Men der bliver også fundet spændende eksempler på tidligere tiders opfindsomhed frem fra museets samling.

- Udstillingen kommer også til at vise eksempler på danskernes opfindsomhed sidst vi stod i en stor krise, nemlig under 2. verdenskrig. Her var opfindsomheden også stor, fortæller Jacob Thorek Jensen.

Museet hører meget gerne fra dig, hvis din virksomhed har omstillet produktionen under coronakrisen eller hvis du kender til nogen, som har udviklet en god ide til, hvordan vi kan komme bedre gennem krisen.