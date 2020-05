Se billedserie En ny guide giver mulighed for at opdage nye steder på museet. Foto: Presse

Museum genåbner med ny udstilling og udvidet åbningstid

Helsingør - 25. maj 2020 kl. 19:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks Tekniske Museum genåbner 28. maj, og 17. juni åbner en aktuel særudstilling om corona-tidens kreativitet. Danmark har været ramt af den måske største krise siden 2. verdenskrig. Heldigvis har man overalt i samfundet udvist stor opfindsomhed for at løse de mange udfordringer, vi er blevet stillet overfor. Sådan var det også under 2. verdenskrig, hvor der blev udviklet en lang række alternative løsninger på den vareknaphed, der fulgte med besættelsen. I museets nye pop-up udstilling "Corona, krise og kreativitet" er der fokus på, hvordan kriser kan skabe kreativitet, og museets gæster vil fx kunne se visirer og et arbejdsbord af pap samt cykeldæk af reb og erstatningslakrids.

Opfindsomheden stopper ikke her, for i årets særudstilling "OPFINDELSER - skabertrang og drømme", der allerede åbner den 17. juni, ser vi på hele bredden af opfindelser, fra de skøre der aldrig blev til andet end en ide, til de store, der for altid ændrede verden. Midt i udstillingen bliver der indrettet et makerspace, hvor publikum udfordres til at finde løsninger på store og små problemer. Vi finder problemet og lægger materialer til rådighed - I finder løsningen!

Tryghed Museet er klargjort til at følge myndighedernes retningslinjer, så både gæster og medarbejdere kan færdes trygt på museet. Der er håndsprit og afskærmning relevante steder, og for at alle museets gæster kan komme godt rundt på museet, er der udviklet en guide, der også giver mulighed for at opdage nye steder på museet. Det bliver en ny måde at gå på museum på, så vi håber at vores gæster vil tage godt imod tiltagene, samt holde afstand og tage hensyn til hinanden.

Og som noget helt nyt vil Danmarks Tekniske Museum holde aftenåbent til kl. 21, hver onsdag fra d. 10. juni. Her kan gæsterne ud over at opleve udstillingerne også tilmelde sig aftensmad/spisning.

Museet har åbent fra torsdag den 28. maj kl. 10. Derefter følger museet dets normale åbningstider, tirsdag - søndag fra kl. 10 til 17, samt mandage i skolernes ferier. Fra den 10. juni vil der hver onsdag være åbent til kl. 21.