Museum får 4,5 mio. kr. til formidling

Danmarks Tekniske Museum modtager 4.550.673 kr. i støtte fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle en naturvidenskabelig formidlingsprofil for museet. Projektet er en vigtig brik i udviklingen af et nyt teknisk museum på Svanemølleværket i København, som efter planen kan slå dørene op i 2026. Museet skal i de næste 2,5 år på dets nuværende placering i Helsingør arbejde med at udvikle nye værktøjer og metoder, som skal sikre, at flere danskere oplever, at naturvidenskab også er relevant for dem.