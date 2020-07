I Flynderupgårds have er der mulighed for at nyde en picnic i landlige omgivelser. Foto: Presse

Museerne i Helsingør giver ferien et ekstra pift

Museerne inviterer til staycation i turisternes fodspor.

Mange har fået ændret deres sommerferieplaner i år, men det behøver ikke at være et dårligt bytte at være turist hjemme, for Helsingør og omegn har rigtig meget at byde på.