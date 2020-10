Mundbindsbande snyder forretninger med korttrick

To østeuropæiske mænd iført mundbind har den seneste periode snydt utallige nordsjællandske forretninger med et snedigt trick.

Flere forretninger i Nordsjælland, blandt andet i Helsingør, Hornbæk og Hillerød, har den forgangne uge haft besøg af to østeuropæiske mænd iført mundbind. De kommer ind som almindelige kunder og vil bestille noget fra butikken. Undervejs vil den ene gerningsmand tage et bykort eller andet slags papir frem, lægge den på disken og stille en række spørgsmål. På den måde bliver den ansatte i forretningen uopmærksom på den anden gerningsmand, der kan stjæle forretningens telefon, som ofte ligger under kortet på disken.

- Den ene mand tog et kort over Helsingør frem og lagde på disken. Han blev ved med at spørge, hvor min forretning lå. Jeg skrev adressen på kortet, hvorefter de gik igen. Efter 5-6 minutter lagde jeg mærke til, at min telefon var væk. Mens min opmærksomhed var på at snakke med den ene mand, havde den anden taget sin hånd under kortet og stjålet min telefon, siger han.