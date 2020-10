Formand for Ældre Sagen, Manfred Dietrich, synes ikke det er en optimal løsning, som Movia tilbyder deres kunder. Foto: Christopher Valeur

Movias løsning til ældre uden internet: Opret en bruger på vores hjemmeside

Movia åbner igen op for tidsbestilling til flextur telefonisk, da mange ældre uden internet ikke kunne bruge servicen før. Problemet er bare, at man først kan bestille over telefonen, når man har oprettet sig som bruger på deres hjemmeside.

Helsingør - 01. oktober 2020 kl. 04:36 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Siden den 20. marts har det ikke været muligt at bestille flextur via telefonen, hvilket har vendt op og ned på særligt de ældres liv. Flexture har nemlig skulle bestilles på internettet i stedet. Internet, som mange ældre ikke har adgang til. De har derfor skulle ty til andre alternativer, som har været væsentlig dyrere end flextur, eksempelvis taxakørsel. Efter Frederiksborg Amts Avis' artikel om sagen den 23. september, har Movia nu ageret på problematikken. De har fra mandag den 28. september åbnet op for tidsbestilling via telefon.

