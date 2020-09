Formand for Ældresagen i Helsingør, Manfred Dietrich, er fortørnet over måden Movia behandler de ældre borgere på. Foto: Christopher Valeur

Movias coronarestriktioner holder ældre som gidsler

Bestilling af Flextrafik skal nu ske over internettet. Det påvirker mange ældre borgere, der ikke adgang til internet, som nu må betale dyrt for alternativer.

Helsingør - 23. september 2020 kl. 05:09 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere ældre borgere kan ikke længere bestille Flextrafik, efter at Movia har suspenderet betaling med kontanter for at undgå coronasmitte. Alternativet er nu at bestille og betale for Flextrafik på internettet, og det betyder for flere ældre borgere, at de ikke kan køre med Flextrafik længere, da de ikke har adgang til internet. En af dem er 76-årige, Winnie Poulsen.

- Jeg fik at vide, at jeg ikke længere kunne bestille over telefonen, men nu skulle bruge en computer. Men jeg har ingen computer, så nu skal jeg tage taxa, og det koster mig 100 kroner til byen og 70 kroner til centret, og så skal jeg altså også tilbage igen for samme beløb, siger hun.

Hos Ældresagen i Helsingør er man ligeledes forundret over Movias coronarestriktioner. Det skyldes især, at lignende restriktioner er blevet fjernet på Fyn og i Jylland.

- - Hvis man kan på Fyn og i Jylland, så kan man også på Sjælland. Jeg er fortørnet over, at man behandler ældre sådan, siger formand for Ældresagen i Helsingør, Manfred Dietrich.

Hos Movia ved man godt, at nogle af deres kunder har svært ved det digitale. De arbejder derfor på højtryk for at have en anden løsning klar i år til dem, der ikke har nemt ved det digitale. Movia er dog ikke er klar med sådan en løsning endnu, skriver kommunikationsdirektør, Camilla Struckmann.