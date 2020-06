Artiklen: Motorbådsejer fik bøde for at genere færgetrafikken

Klokken 19.40 blev en 39-årig mand fra Allerød sigtet for at føre en motorbåd i forbudszonen ud for færgehavnen i Helsingør. Det skete i forbindelse med, at Nordsjællands Politi havde sendt en sejlende patrulje rundt langs Øresundskysten.

Forbudszonen skal sikre mod farlige situationer på et sted, hvor Forseas færger sejler op til tre fire gange i timen.