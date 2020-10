Moske i Helsingør kan ændre planlov

Når planloven næste gang skal revideres, bliver et af emnerne, at religiøse aktiviteter i dag er sidestillet med kulturelle aktiviteter som billard og bogklubber, Det betyder, at en nyindrettet teklub hurtigt - og uden politisk mulighed for at sige nej til andet end en minaret - kan omdannes til en moske. Et eksempel på laissez faire-holdning til den snigende islamisering, lød det i et samråd med Mattias Tesfaye, der blev opmærksom på snitfladerne - men også fastslog, at Islams negative sider ikke bekæmpes med forbud mod en hel religion. Screenshot