Morten varmer op til Stafet for Livet

Morten Henriksen fra Snekkersten er netop vendt hjem fra et fire dages 133 kilometer langt bjergløb i Portugal som en optakt til Stafet for Livet. I sidste uge vendte Morten Henriksen hjem fra et fire-dages 133 km langt bjergløb i Portugal. Morten er ekstremløber, tidligere kræftpatient og superklar til årets Stafet for Livet i Helsingør den 9.-10. juni. Her stiller han op som holdkaptajn for 'Team løb for Livet' og løber blandt andre sammen med sine gode ven Torben Larsen. Hans plan er at løbe 100 km på de 24 timer.

Ultraløber

Morten Henriksen, 51 år, rusmiddelkonsulent i Fredensborg Kommune og bosiddende i Snekkersten, kan godt lide at løbe, og det er faktisk lidt af en underdrivelse. Han løber ultraløb og er netop kommet hjem fra et af den slags i det nordlige Portugal. Her deltog han sammen med sine gode ven »Lé Chef Barber« Torben Larsen fra Fine Cut And Barber Shop i Helsingør i etapeløbet Peneda Geres Trail Adventure. Det er et fire-dages bjergløb på 133 kilometer og 6.000 højdemeter - eller hvad der svarer til at løbe to tredjedel af vej op mod toppen af Mount Everest.

- Jeg var godt nok presset ind i mellem, indrømmer Morten. Det var et ekstremt vanskeligt terræn, og indimellem var vejret surt. Det var faktisk kun fordi, jeg havde lovet mig selv at være en inspiration for andre forud for Stafet for Livet, at jeg gennemførte. Mit mål var at gennemføre og få en fed oplevelse. Begge dele lykkedes, fortæller Morten, der drømmer om at komme tilbage til den vilde og smukke Peneda Geres-nationalpark med sin kone og et par vandrestøvler.

Rask men stadigt mærket

Morten løb sammen med ærke-helsingoraneren Torben Larsen. Torbens forretning Fine Cut And Barber Shop i Brostræde er sponsor for Team Løb for Livet og Torben stiller naturligvis også op til Stafetten, der er arrangeret af Kræftens Bekæmpelse.

Morten har sin egen stærkt personlige motivation for at deltage i Stafet for Livet. I efteråret 2016 skete det, som han var sikker på aldrig ville overgå ham. Han fik konstateret kræft i mandlerne.

- Jeg lagde min skæbne i hænderne på sundhedssystemet. De vidste heldigvis, hvad de gjorde. Jeg havde det rædselsfuldt både før, under og efter behandlingen, og er stadig mærket af sygdommen i dag. Ved den seneste kontrol sagde lægen dog, at han ikke længere kunne se, at jeg havde været syg. Det lunede, og efterhånden kan jeg kende mig selv igen, som den jeg var, før jeg fik kræft, fortæller Morten.

Femte gang

Stafet for livet løber af stablen ved Helsingør Stadion den 9.- 10. juni og forventes at have mere end 1.000 deltagere. Det er 5. år i træk, at Stafetten afholdes i Helsingør. I 2017 indsamlede Stafet for Livet 250.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse ved arrangementet i Helsingør. Stafet for Livet er ikke et motionsløb men bare en hyggelig og aktiv måde for hele familien at samle penge ind på til kræftsagen.

Team løb for Livet har lige nu 25 tilmeldte. Vil du være med på holdet, kan du skrive til: mohe@fredensborg.dk eller gå ind på www.stafetforlivet.dk/stafet/helsingoer/tilmeldte-hold/hold/9252. Og du behøver altså slet ikke at være lige så 'løbe-tosset' som Morten og Torben.

