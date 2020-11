Morten Kargaard Septet spiller i Tikøb

»En klassisk hydbrid«, det er ensemblets egen beskrivelse af deres musik. Et super professionelt orkester, der flytter grænser og leger med at få klassisk og rytmisk musik til at smelte sammen i et helt nyt udtryk. I deres præsentation beskriver de ydermere musikken som "påvirket af det skandinaviske åbne landskab, P. S. Krøyers malerier og Nordsøens styrke og skønhed".