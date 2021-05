Morgensangen rykker ud

Nu er årstiden igen til udendørs morgensang og i og med, at Helsingør Kommunes Biblioteker er stærkt involveret i den lokale kampagne med genstart af Helsingør i et samarbejde mellem kulturinstitutioner og handelsliv, og man nu kan forsamles i en større gruppe udendørs, har bibliotekerne valgt at genoptage morgensangen seks tirsdage frem til sommerferien. De første tre gange bliver i lokalområderne i Espergærde, Hornbæk og Prøvestenen i et samarbejde med lokale aktører. Bibliotekernes entusiastiske frivillige sangværter og pianister har også sagt ja til at turnere med morgensangen den næste tid, så nu er der mulighed for at synge morgensang flere forskellige steder i Helsingør Kommune.