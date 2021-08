Morgensangen rykker indenfor igen

Fra tirsdag den 7. september rykker Morgensang på Biblioteket Kulturværftet indenfor igen. Under corona måtte både morgensangere, pianist og klaver på et tidspunkt rykke ud på Den Røde Plads bag Kulturværftet, hvor der blev sunget om kap med mågerne.

Efter en corona-pause er der nu morgensang som før om tirsdagen på biblioteket på Kulturværftet.

Helsingør - 30. august 2021

Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde.' Nu er der godt nyt for de morgenfriske, som holder af at synge dagen i gang.

Fra tirsdag den 7. september starter Morgensang på Værftet op igen, og for første gang i over et år er arrangementet rykket indenfor på dækket i Biblioteket Kulturværftet. Alle kan komme, og det er ikke længere nødvendigt at have billet.

I mere end tre år har Morgensang på Værftet trukket mange gæster til. For mange har den halve time med fællessang været et fast ugentligt indslag og en forfriskende måde at starte dagen på.

Selv da corona vendte op og ned på det hele, var morgensangerne ikke til at stoppe. Efter en kort pause rykkede både klaver og gæster udenfor på 'Den Røde Plads' og senere i Hal 14, hvor der er blevet sunget om kap med mågerne på havnen.

Nu er det igen muligt at samles indenfor i biblioteket, hvor frivillige sangværter og pianister hver tirsdag året ud vil guide gæsterne igennem de kendte og mindre kendte sange fra Højskolesangbogen.

- Morgensangen har stor opbakning fra lokalmiljøet, og vi har mange gæster, som kommer hver uge for at synge inden dagen fortsætter med job, uddannelse eller andre gøremål. Og da vi på grund af corona måtte rykke arrangementet udenfor, trodsede mange af vores gæster kulde og blæst for at være en del af et særligt fællesskab. Det fortæller os, at det er et arrangement, som har stor værdi for mange, siger bibliotekschef Søren Mørk Petersen i en pressemeddelse.

Han ser nu frem til, at morgensang kan rykke ind i dets vante rammer igen.

- Vi glæder os til at fylde biblioteket med liv igen. Biblioteket har nogle fantastiske rammer, som indbyder til nærvær og fællesskab og med en akustik, som er ideel til fællessang. Og når morgenerne bliver mørkere, er det en helt særlig oplevelse at hilse dagen velkommen med morgensang og en udsigt til solen, der står op over Øresund, siger han.

Morgensangen drives af frivillige i samarbejde med bibliotekets medarbejdere, og de forskellige sangværter står for dagens sangvalg, primært sange fra Højskolesangbogen. Pianisterne laver gerne en opvarmningsøvelse, inden der synges.

Tirsdag den 28. september får morgensang besøg af den nye sognepræst ved Skt. Mariæ Kirke, Sigurd Stubbergaard, som vil være gæstesangvært på dagen.

Det hele foregår på Biblioteket Kulturværftet - Dækket, 2.etage hver tirsdag fra klokken 8.30 - 8.55.

Sæsonen fortsætter året ud. Der synges også i efterårsferien og mellem jul og nytår.

Alle er velkomne. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i morgensangen, bortset fra lysten til at synge. Der er fri entré.