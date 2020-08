Morgensangen fortsætter - udenfor

Efter stor succes med at synge sammen udenfor i juni måned genoptages morgensangen på Biblioteket Kulturværftet de fem tirsdage i september. Biblioteket afvikler morgensangen udendørs på Røde Plads ved Kulturværftet, og da der på grund af forsamlingsretningslinjer er begrænset antal pladser, skal deltagerne hente en gratis billet for at være med. Det kan ske på biblioteket eller via billetten.dk. Der vil være morgensang på Røde Plads følgende tirsdage: 1., 8., 15., 22. og 29. september - alle gange kl. 8.30-9.00.