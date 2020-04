Nok en aflyst begivenhed understreger, at sommeren ikke bliver helt normal i år. Foto: Arkiv

Molekunst må vente et år

Hornbækkunstnerne må desværre aflyse den årlige »Kunst på molen« i. Normalt finder arrangementet sted første weekend i juli med kunst i alle afskygninger, med musik og underholdning for både store og små. Denne begivenhed må vente med til næste år, hvor vi håber, alt er normalt igen.

Det er stadig muligt at kontakte vores medlemmer for at se og købe kunst, oplyser arrangørerne.