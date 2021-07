Mørklagt voldsom trafikulykke ender nu sådan her

Imidlertid gjorde ulykkesbilisten indsigelse mod bøden, og i forrige uge oplyste Nordsjællands Politis kommunikationsafdeling til Frederiksborg Amts Avis, at sagen nu lå til juridisk vurdering hos anklagemyndigheden. Beskeden var endvidere, at to personer i januar var blevet afhørt i sagen.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Dersim Bicen til Frederiksborg Amts Avis. Han forklarer, at den nu 22-årige mand står tiltalt for at udvise manglende hensyn og agtpågivenhed samt for at have kørt for tæt på den forankørende bil.