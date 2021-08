Se billedserie Kirstine Arendt havde første arbejdsag i Mørdrup Kirke den 1. august. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Mørdrups nye præst: - Kirken skal være for alle

Mørdrup Kirke har fået sit præstehold på plads. Søndag blev præst Kirstine Arendt indsat, og hun er glad for at være kommet til en kirke, hvor det er muligt at se kirkegængerne i øjnene

Helsingør - 02. august 2021 kl. 06:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Mørdrup Kirke har fået et helt nyt sæt præster. Den lille kirke har to faste præster tilknyttet, og de er begge blevet skiftet ud over sommeren.

Først var det Ea Hvitnov, der kom til, og duoen blev siden fuldendt med Kirstine Arendts ankomst. Søndag blev Kirstine Arendt formelt indsat som ny præst, og derfor var der også flag på det hellige hus, og godt fyldt op på kirkebænkene.

Ovenpå hendes allerførste prædiken i Mørdrup Kirke, fortalte Kirstine Arendt, at hun havde fået et udmærket førstehåndsindtryk af kirken, og særligt de lokale kirkegængeres engagement imponerede hende.

- Jeg synes, det er en dejlig kirke at være i. Mit førstehåndsindtryk er, at det er en kirke, der nyder god opbakning, og som er en moderne kirke. Der var god sang synes jeg, og folk virkede optagede af at være en aktiv del af Gudstjenesten, siger hun.

100 procent udskiftning Kirstine Arendt er født ind i en teologisk familie, og hun kommer oprindeligt fra Bornholm. Senest har hun været sognepræst på Stevns, og før det var hun sognepræst i Nyborg, så hendes arbejde har bragt hende og familien godt rundt omkring i det danske land. Og selv om Espergærde er nyt territorie for hende, fortæller hun, at hendes mand kommer fra byen, og derfor har familien længe haft et ønske om at komme til byen.

- Det er godt at starte op på en frisk, ligesom kirken på en måde skal starte på en frisk. Vi er to helt nye præster, og vi skal have gang i kirkelivet igen ovenpå coronanedlukningen, siger Kirstine Arendt med henvisning til, at det kun er fjorten dage siden kollegaen Ea Hvitnov blev indsat.

Dermed skal de troende i Espergærde vænne sig til to nye ansigter, og Kirstine Arendt vil netop gerne være en præst, som alle føler, de kan komme til, hvis de har noget på hjerte.

- Både Ea og jeg synes, at kirken skal være for alle, og vi skal komme folk i møde, når de har brug for os. Vi skal også være gode til at tage imod de mange nye mennesker, som flytter til sognet, siger Kirstine Arendt og henviser specifikt til de børnefamilier, som rykker fra storbyen mod mere plads og frisk luft.

Farvel til gitteret Med kun to faste præster er kirkegængerne i Mørdrup Kirke vant til at komme tæt på deres præster, men i den seneste periode - op til nyansættelserne - har det nære og genkendelige manglet en smule. Således var flere kirkegængere forbi Kirstine Arendt efter hendes første højmesse, hvor de netop pointerede at de så frem til, at der nu kommer ro på.

- Folk har sagt, at de glæder sig over, at nu er vi to præster, og at nu kommer vi i gang sammen, også fordi der har været en periode med mange forskellige vikarer og et slip her, så jeg tror også, det er rigtig godt og sundt for kirken, at der kommer noget stabilitet og genkendelighed, siger hun.

Og genkendeligheden er der i hvert fald intet praktisk, der kommer i vejen for. Mørdrup Kirke, som stod færdigbygget i 1984, spænder således ikke på samme måde ben for den personlige relation, som interiøret i nogle af Kirstine Arendts tidligere kirker har gjort det.

- Jeg har været i Nyborg Kirke som var en middelalderkirke, og så har jeg været i Nordstevns i lidt mere landlige omgivelser. Jeg kunne godt tænke mig at være i en kirke, som er bygget efter mennesket i dag. Jeg har været i nogle fantastisk gamle middelalderkirker, men hvor man hele tiden skulle arbejde omkring inventaret og den måde, det var på for 500 og 1000 år siden, siger hun og uddyber:

- For eksempel har jeg været i en kirke hvor der var et gitter op til alteret, hvor præsten ligesom skal stå bag gitteret, og det bliver noget underligt noget, når præsten på den måde er afskåret fra menigheden, fordi man ikke rigtig kan se præsten. Det var en fin ting dengang, men i dag giver det ikke så meget mening, så jeg kan godt lide, at man kan se hinanden og være tæt på hinanden her i Mørdrup.

I sin fritid elsker Kirstine Arendt lange vandreture i naturen, ligesom hun går meget op i kultur og film. Kirstine Arendt har tre børn.