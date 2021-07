Se billedserie Efter højmessen i Mørdrup kirke og indsættelse den nye præst Ea Hvitnov, var der hyggelig sammenkomst udenfor kirken.Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Mørdrup har igen fået en præst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Mørdrup har igen fået en præst

Helsingør - 05. juli 2021 kl. 03:24 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Til tonerne af »Der dufter lysegrønt af græs« sluttede højmessen i går i Mørdrup kirke - og dermed den første gudstjeneste, som kirkens nye præst, Ea Hvitnov, stod for.

I overværelse af menighed, familie, præste-kolleger, både nuværende og forhenværende og provst i Fredensborg provsti, Hans Henrik Nissen - Helsingørs nye domprovst er endnu ikke udnævnt - blev Ea Hvitnov indsat i embedet som kirkebogsførende præst. Og det var en glad menighedsrådsformand, Carl Erik Johansen, der efter højmessen bød Ea Hvitnov velkommen.

Det skete ved et udendørs arrangement ved kirken.

- Velkommen til. Sikken en skøn prædikeden - den udstrålede sådan en ro.

Hilsnerne var mange til den nye præst, som afløser Anne Mia Lykner, som er blevet sognepræst i Greve. Hun var også til stede ved højmessen sammen med de tidligere præster Claus Pontoppidan og Per Lyk Jensen.

Mørdrup kirke har været i den usædvanlige situation, at der skulle udnævnes to nye præster på én gang. Den anden er Kirstine Arendt, som er ansat fra den 1. august. Hun kommer fra et embede på Stevns og har tidligere været sognepræst i Nyborg.

- Dette er en ny begyndelse. Og det passer godt ind i Mørdrup kirkes fortælling om pionerånd og iværksætteri, fastslog menighedsrådsformanden, som også glædede sig over, at Ea Hvitnov er en erfaren præst. Hun har i 12 år været sognepræst på Samsø og tidligere været sognepræst i Trinitatis Kirke i København med forpligtelse som gadepræst for unge.

- Du er erfaring i at samarbejde om lokale aktiviteter og menigheden, og det er en styrke, for vi er en kirke med et stort antal frivillige, så det er glædeligt at få en præst med erfaring i frivilligt arbejde, foredragsvirksomhed m.v., sagde Carl Erik Johansen.

Han fortalte, at menighedsrådet havde hæftet sig ved en passus i Ea Hvitnovs ansøgning, hvor hun skrev, at kirken ikke kun skal være FOR folk i sognet, men en kirke MED sognet. Stikordet er inddragelse, fastslog menighedsrådsformanden.

Ea Hvitnov fortalte om stemningen ved den prøveprædiken, hun havde holdt.

- Her havde jeg valgt nogle salmer, som I ikke synger så tit, men alligevel lød det bagefter.

- Sikken nogle dejlige salmer. Dem kendte vi ikke - men det skal vi nok komme til.

- Det er en god grundindstilling, så her vil jeg gerne være præst, lød det fra Ea Hvitnov, inden hun klædte om fra den varme præstekjole til civil.

Den nye sognepræst er gift med Jakob Hvitnov og sammen har de børnene Eik på 14, Gry på 11 og Ulf på 9. Familien bor i præsteboligen på Havremarken 11.

I øvrigt hedder den kommende præsts mand også Jacob - men med »c« - og parret har ligeledes tre børn. De skal bo i præsteboligen på Hvedemarken 5.

Ea Hvitnov deltog i tiden på Samsø aktivt i øens kulturelle liv og har stor erfaring med socialt arbejde og børnearbejde. Hun har arbejdet sammen med lokale kunstnere og musikere på Samsø, og har erfaring med teater og rollespil, som hun har brugt i blandt andet konfirmandundervisningen.