Mørdrup Kirkes åbne kor Open Voices starter igen

Helsingør - 05. august 2021 kl. 15:28

I august 2017 inviterede Korleder Anders Christopher Nielsen indenfor til det åbne kor Open Voices første koraften i Mørdrup Kirke. Mere end 100 forventningsfulde og spændte deltagere mødte op til det, der viste sig at blive startskuddet på en kæmpe succes, og beviset på at alle kan lære at synge.

Flere og flere sangere er løbende kommet til og kommer hver mandag og synger en blanding af Gospel- og popnumre som Stings »Fragile«, Totos »Africa«, U2's »Pride«, Duffys »Mercy« og mange andre lækre numre. Selvom rigtig mange af sangerne aldrig havde prøvet at synge i kor, før de troppede op i kirken, har koret fået opbygget en lækker klang og ikke mindst et fantastisk fællesskab, som for mange af sangerne vægter lige så meget som selve glæden ved at synge.

Alt dette kan man blive en del af netop nu. For efter næsten halvandet års pause starter koret med at synge igen mandag . 16. august klokken 18.30 til 20.15. Efter at Covid-19 i en periode satte loft på deltagerantallet, kan man igen synge fuldtalligt. Man skal dog stadig synge med en vis afstand, og det kræves, at man kan fremvise coronapas.

Så hvis du har overvejet at synge i kor, men har haft tanker som: »Jeg kan jo slet ikke synge, jeg kan ikke læse noder, jeg har aldrig sunget i kor, og hvordan skal jeg overhovedet komme i gang?« så er Open Voices lige præcis et kor for dig. Alle stemmer indstuderes uden noder, teksterne kan man stå med på sin mobil via korlederens hjemmeside , alle i koret er søde og rutineret i at hjælpe nye sangere i gang, og der er ingen optagelsesprøve.

Koret har allerede givet flere koncerter, bl.a i Kulturværftet i Helsingør og på Plænen i Tivoli i 2019, som det største af alle kor ved Tivoli Gospelfestival!

Mere info findes på www.monotono.dk