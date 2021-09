Send til din ven. X Artiklen: Mødrehjælpen inviterer til åbent hus: Søger flere frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mødrehjælpen inviterer til åbent hus: Søger flere frivillige

Helsingør - 25. september 2021

Mødrehjælpen i Helsingør vil gerne afholde flere aktiviteter og bibeholde den høje standard i deres butik, men de har brug for din hjælp som frivillig for at gøre det muligt. Derfor invitere Mødrehjælpen i Helsingør til åbent hus torsdag den 30. september fra klokken 17.15 til 19:00 i butikken i Stengade 65.

Mødrehjælpen Helsingør har eksisteret i 4 år og er en lokalforening drevet af frivillige ildsjæle under Fonden Mødrehjælpen. Foreningen blev startet af en frivillig i 2017, der ønskede at investere i fremtiden, og som mente, at det er børnene, vi må investere i for at gøre en forskel for kommende generationer.

Siden 2017 har de frivillige åbnet en butik i Stengade med salg af udstyr, legetøj og børnetøj, startet samarbejde med Helsingør Kommune, byens sundhedsplejersker og krisecentre og stået for et hav af familieaktiviteter, hvor børn og forældre får oplevelser og minder, der styrker familiens relationer både internt og til andre familier.

Aktiviteter for familien Takket være nogle fantastisk engagerede frivillige og donationer fra fonde, lokale virksomheder og det offentlige, har Mødrehjælpen Helsingør hver sommer kunnet give børn og deres familier nogle gode og sjove oplevelser. I år er turen både gået til Bakken og Sommerland Sjælland, hvor familier kunne nyde en hel dag med turpas, is og sjov.

Aktiviteterne behøver dog ikke altid at være store udflugter, og derfor har der denne sommer også både været arrangeret en strand- og en skovtur i lokalområdet, hvor børn fik lov til at lege med hinanden og danne nye venskaber. Ved hjælp af en frivillig naturvejleder fiskede børnene også efter forskellige dyr og insekter og fik her et par nye kriblende venner.

De frivillige ildsjæle Aktiviteterne er ikke kun om sommeren, og nu hvor COVID-19 restriktionerne er lempet, udtaler foreningens formand Anette Prüsse Jensen i en pressemeddelelse, at Mødrehjælpen Helsingør har planer om mange flere tiltag i løbet af efteråret og vinteren.

- Vi har blandt andet lige startet en Babycafé i samarbejde med Helsingør Kommune Fars legestue, som er et mødested for fædre. I september starter vi en legestue op for både mor og far. Derudover har vi blandt andet vores aktivitet "Måltidet", hvor frivillige laver mad sammen med familier og Den Rullende Kagemand, hvor frivillige køber ind til børnefødselsdage.

For at alle disse aktiviteter kan gennemføres og butikken kan holde sine åbningstider og høje standard er der brug for flere frivillige. Kom og hør mere om at være frivillig ved Mødrehjælpen Helsingørs informationsmøde onsdag den 30. september.

Mødrehjælpen Helsingør har i år fået den store ære, at modtage Selskabet Mødre- og Børnehjælpens Socialpris. Prisen er en hyldest til personer eller grupper, der i Helsingør Kommune har gjort en aktiv, uegennyttig indsats på et socialt/kulturelt område, målrettet børn, mødre og fædre. Med socialprisen fulgte 25.000 kroner, som Mødrehjælpen Helsingør vil bruge til gavn for familier og børn.