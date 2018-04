Mødet finder sted her på Den Internationale Højskole. Foto: Andreas Norrie

Mød fire friby-kunstnere

Helsingør - 17. april 2018 kl. 16:12

I 2016 blev Helsingør og Helsingborg officielt fribyer ligesom København og Malmö har været i flere år. Det betyder, at byerne er vært for og støtter en udenlandsk kunstner, der er forfulgt i sit hjemland som følge af sine ytringer. Sammen med mange andre byer bidrager fribyerne på den måde til, at vigtige debatter ikke begrænses af landegrænser, og at ytringsfrihed bliver en global rettighed.

Læs også: Første kunstner under fribyordningen

Torsdag aften holdes der på Den Internationale Højskole på Montebello Allé et møde om fribyer, og her kan borgere, politikere, kunstnere, højskoleelever, organisationer og andre på begge sider af Øresund få mere at vide om, hvad en friby er og hvem fribykunstnerne er.

På mødet kan man høre om behovet for fribyer, hvordan de arbejder og samtidig vil der være mulighed for at møde de fire fribykunstnere og værter fra de fire nævnte byer i Øresundsregionen.

Det er gratis at deltage og spise med, men tilmelding er nødvendig. Send en mail til events@ipc.dk med angivelse af navn og email-adresse - angiv også om du ønsker at deltage i middagen.

