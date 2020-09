Mød NORDiske forfattere på nettet

Hvor meget er to meter? Er der krokodiller i gaderne? Og for guds skyld rør ikke ved dit ansigt. Spørgsmålene har hobet sig op for den norske forfatter Linn Ullmann. Ud over sit foredrag, hvor hun reflekterer over corona-pandemien, interviewer hun Dag Solstad.