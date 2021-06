Se billedserie Lauritz kan både spille fodbold, klatre lidt i nettet og være en god kammerat, og dermed passer han perfekt ind på mini-fodboldskolen i Snekkersten. Foto: Philip Horup

Mød Mini-Messi: En god kammerat og en god fodboldspiller

I Snekkersten var der i weekenden fodboldskole for de helt små talenter. Her lærer børnene, at det er vigtigere at være søde ved hinanden, end at være den bedste til fodbold

- Vi har to regler her på fodboldskolen. Den første regel er, at vi skal høre efter, hvad de voksne siger. Og den anden regel - som er den allerallervigtigste - er, at vi skal være søde ved hinanden, siger træner Christoffer Jensen, og så er »mini-fodboldskolen« i Snekkersten ellers i gang.

Mini-fodboldskolen er en weekend med 12 timers fodbold - og ikke mindst nye venskaber - for de helt små fodboldspillere på fem til syv år. Det er lidt af en udfordring for træner Christoffer Jensen at få de mange krudtugler til at holde fokus i seks timer i træk, og det kræver både forberedelse og en solid portion god pædagogik.

- Det er seks timer hver dag, så det kræver lidt planlægning. Vi har meget fokus på leg i forhold til en »klassisk« fodboldskole. Nogle er vant til at spille fodbold, mens andre prøver det for første gang, og derfor spiller vi ikke så meget kamp, men prøver i stedet at give alle børn en bold på fødderne i så meget tid som muligt, fortæller den unge træner om ideen bag.

Skuffet journalist Den unge træner har lynhurtigt fået lært alle de 19 børns navne, og derudover brugen Christoffer Jensen en fløjte og en masse rundkredse, når der skal styr på tropperne. Det bliver ikke ligefrem en lettere opgave, da Frederiksborg Amts Avis ankommer til træningsanlægget:

- Kommer vi så i avisen? bliver undertegnede prompte spurgt, og da svaret - som jo er »ja« - falder, bryder der overraskende stor jubel ud i gruppen.

Her må denne journalist så sande, at den føromtalte jubel blegner totalt, da træner Christoffer Jensen annoncerer, at nu er det altså tid til skudtræning. Der er deciderede jubelscener over den nyhed.

Havde smadret støvlerne Christoffer Jensen har været træner på forskellige fodboldskoler, siden han var 12 år gammel, og nu er han blevet leder af fodboldskolerne i Snekkersten, som kører i regi af DGI.

Selvom der er mange nye ansigter, har nogle af børnene været med på fodboldskolen før. Og de kan godt huske Christoffer Jensen - men måske ikke helt for det han selv havde håbet.

- Sidste år havde jeg tapet mine fodboldstøvler sammen, fordi der var kommet et stort hul i siden af dem, fordi de var blevet gamle. Som noget af det første i år kom en af drengene hen til mig og sagde; »du har fået nye støvler«. Der måtte jeg lige trække på smilebåndet, og jeg vælger at tage det som, at jeg har gjort et indtryk i det mindste, griner han.

Filosofi i børnehøjde Hele landet har fodboldfeber lige nu, men deltagerne på »mini-fodboldskolen« har også andet end fodbold at tænke over. Midt under øvelserne bliver der således diskuteret diverse vigtige emner, såsom hvem der er højest, hvem der har tabt flest tænder, og selvfølgelig det helt store, essentielle spørgsmål: - Hvad er din yndlingsfarve?

Den klart mest populære øvelse har da også mere præg af en vandkamp end en egentlig fodboldøvelse, og sådan skal det også være, siger Christoffer Jensen.

- Vi kalder det fodbold-leg. Det skal være en sjov weekend, hvor der er godt humør, og hvor alle kan være med, lyder det.

Mini-fodboldskolen tager snart sydpå, når den kommer til Fredensborg i weekenden den 28-29. august.