Mød Danmarks eneste kryptozoolog

Findes der virkelig havuhyrer eller er det alt sammen fantasifostre skabt i trætte sømænds hjerner, når tågen og mørket har sænket sig over bølgerne ? Onsdag den 11. april klokken 15 kommer forfatter og Danmarks eneste kryptozoolog på M/S Museet for Søfart. Her vil han fortælle om havuhyrer fra nær og fjern og give svaret på, hvorfor sømunke ikke kan tale latin, og hvad det egentlig var for et havuhyre, Hans Egede så ud for den grønlandske kyst i 1734.