Møbeltyve afsløret af handlekraftig nabo

Klokken 08.12 tirsdag anmeldte en beboer på Sandagerhusvej i Hornbæk, at der holdt en fremmed bil i en nabos indkørsel, og at flere ting indikerede, at det var indbrudstyve, der var på besøg. Patruljer blev sendt til stedet, men inden politiet ankom, var to fremmede mænd kørt fra stedet med møbler i bilen, oplyser Nordsjællands Politi.