Se billedserie Hans Peter Hviid fra initiativgruppen bag Zar(tv) og Jan Ryberg fra Chaplin(th) fremviste stolt sponsordiplom og check på 100.000 kroner, før de kort efter byttede ting. Foto: Christopher Valeur

Modtager stor check: Kæmpe skridt for indkøb af skonnert

Jan Ryberg overrakte, på vegne af Chaplin, fredag formiddag en check på 100.000 kroner til Zar initiativgruppen. Et stort skridt på vejen mod indkøbet af skonnerten, fortæller repræsentant fra initiativgruppen.

Helsingør - 20. september 2020 kl. 05:00 Af Christopher Valeur

Fredag formiddag var der store glædessmil foran Café Chaplin på Axeltorv, da Jan Ryberg, manden bag Chaplin, overrakte Hans Peter Hviid og resten af Zar initiativgruppen en check på 100.000 kroner. De penge bliver givet til projektet som en del af en sponsoraftale, hvorfor Jan Ryberg til gengæld fik overrakt et indrammet sponsorbevis. De 100.000 kroner vil blive brugt på købet af skonnerten Zar, så den kan få hjemsted i Helsingør. Hans Peter Hviid håber nu, at andre firmaer bliver inspireret af Chaplin til at gøre lignende, så de kan få rejst de 5 millioner kroner, som skibet samlet koster.

- Vi er nu kommet et skridt nærmere målet for købet af skibet. Vi har rundet 1000 folkeaktier og har fået 7 firmaer med, men vi håber, at med Chaplin ombord, så kan de andre firmaer få et spark bagi, så vi kan få flere med, siger Hans Peter Hviid.

Drøm i opfyldelse For Jan Ryberg har det været en drøm i 3-4 år, at lave et træskibsprojekt med udviklingshæmmede. Han ser det derfor som en fantastisk mulighed for de unge i Chaplin, hvor de kan sejle med på skibet som matroser eller fungere som tjenere på skibet, når Cafe Chaplin i fremtiden støtter med catering til projektet. Han er derfor enormt begejstret for samarbejdet med Zar initiativgruppen.

- De ansatte på Chaplin har jublet siden jeg fortalte dem nyheden for en uges tid siden. Det er virkelig en »armene over hovedet historie«, for det er virkelig noget af det bedste der er sket i Chaplins historie. Vi glæder os og er glade for samarbejdet, siger Jan Ryberg.

Hurtig beslutning Sponsoratet er kommet hurtigt i stand. Det er ikke meget mere end en uge siden, at Jan Ryberg og initiativgruppen bag Zar tog et møde. Jan Ryberg skulle ikke bruge lang tid på at tænke det igennem og kort efter kom aftalen i hus, der betyder, at initiativgruppen er rykket tættere på målet om købet af skonnerten Zar. For Jan Ryberg var der mange årsager til, at beslutningen var nem at tage.

- Vi vil sætte projektet i gang og vise, at vi tror på det, også på den lange bane. Vi ser det som en god investering, hvor vi kan få et langvarigt samarbejde, og hvis projektet kommer i knibe, så er jeg villig til at skyde flere penge i det. For det her projekt er helt unikt, siger Jan Ryberg.

Stor betydning for byen Det er ikke kun Jan Ryberg og Chaplin eller Hans Peter Hviid og gruppen bag Zar, der skal glæde sig over udsigten til, at skonnerten formentlig kommer til byen. Det er også noget Helsingør som by vil kunne drage stor nytte af, fortæller Jan Ryberg.

- Jeg har været i Barcelona nogle gange, og jeg kan se hvor mange mennesker de gamle træskibe kan trække til byen. Dem kan man ikke sejle med, men det kan man med Zar, så det kan løfte hele Helsingør Havn, og så endda med Kronborg Slot i baggrunden. Det kan ikke blive smukkere, siger han.

I næste uge etableres den erhvervsdrivende fond, der skal eje skibet. Det er hvad de første 300.000 kroner skal bruges på. Fonden vil blive styret af en bestyrelse og ledelse, der sørger for at skibet er i gang og at der er omsætning i forretningen.

