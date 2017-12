Mode-rigmand fik ja til projekt med fire villaer

- Jeg syntes, at vi endte med en fornuftig løsning. Der er ganske vist tale om et tæt byggeri, men ikke mere tæt end andre steder. Og i forhold det oprindelig projekt med 16 boliger, så synes jeg, at vi efter alle de her år er endt. hvor vi skal, siger Johannes Hecht Nielsen(V), som er formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, og som forlader udvalget og Byrådet ved årsskiftet.